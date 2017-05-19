Путин предложил подключить малый и средний бизнес к развитию туризма

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Владимир, 19 мая. Глава государства Владимир Путин считает, что потенциал малого и среднего бизнеса необходимо использовать для развития туризма, об этом говорится в тексте приветствия президента участников Владимирского экономического форума.

Вице-премьер российского правительства Виталий Мутко на открытии Владимирского экономического форума зачитал приветствие российского лидера. «Россия по праву славится уникальными памятниками архитектуры, искусства, замечательными традициями музейного, экскурсионного дела», — процитировал Мутко послание Владимир Путина.

Здесь же отмечается, что для развития туристической инфраструктуры регионов России необходимо использовать потенциал малого и среднего бизнеса. В тексте послания говорится, что нынешний форум проходит в годовщину 50-летия маршрута «Золотое кольцо России».