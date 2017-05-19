WikiLeaks рассекретила вредоносную «Афину», работающую на ЦРУ

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Вашингтон, 19 мая. Портал WikiLeaks опубликовал очередную порцию секретных документов ЦРУ в рамках серии публикаций, носящей название Vault 7.

Новая публикация описывает проект ЦРУ «Афина» (Athena). Программа была создана ЦРУ в сотрудничестве с компанией Siege Technologies, зарегистрированной в Нью-Хэмпшире. Программа предназначалась для компьютеров на операционных системах от Microsoft. Ее задачей было настраивать систему в удаленном режиме, загружать на зараженный компьютер вредоносные программы и с их помощью передавать файлы с устройства.

Предыдущая публикация, разоблачающая кибершпионаж со стороны американских спецслужб, была сделана 12 мая. Тогда WikiLeaks разоблачила такие инструменты, как «После полуночи» (AfterMidnight) и «Убийца» (Assassin).