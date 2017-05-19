Украинский рэкет: как Порошенко пытается заработать на «конфискации» угля из Донбасса

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Киев заявил о намерении конфисковать уголь из Донбасса, от которого Украина открещивалась на протяжении нескольких месяцев. Отмечается, что изымать уголь будут после его попадания на украинскую территорию. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

О конфискации рассказал глава Минэнерго Украины Игорь Насалик, выступая в Верховной раде. По его словам, министерство направило в государственную фискальную службу и на энергетическую таможню обращение: как только уголь из Донбасса попадает на территорию Украины, он должен быть изъят. Определять, какой уголь можно изымать, а какой — нет, планируют при помощи анализа на содержание серы. В отличие от российского угля (менее 1% серы), в сырье, добытом в Донбассе, содержится более 1% серы.

В начале марта угольные шахты, расположенные на территории Донецкой и Луганской народных республик, прекратили поставки угля на Украину и на контролируемые Киевом территории Донбасса, что вызвало крайне бурную и негативную реакцию украинской стороны. После введения внешнего управления на украинских предприятиях, расположенных на территории республик Новороссии, в число которых входят и угольные шахты, Киев всячески пытается помешать их работе.

Игорь Насалик также напомнил, что Украина рассматривает возможность импорта угля из Соединенных Штатов. На данный момент Украина заявляет о трех направлениях, где она может закупать угольное топливо: ЮАР, Казахстан и США. «Мы получили подтверждение, что из США 23 мая приезжает рабочая группа относительно обеспечения антрацитовой группы», — подчеркнул глава Минэнерго Украины.

Отметим, что бодрые заявления украинской стороны еще не так давно были похожи на крик о помощи. Как известно, Киев обращался к США за помощью в поставках угля. В начале апреля текущего года Насалик направил в Госдепартамент США письмо с просьбой о поставках 2,5 млн тонн угля. А первые поставки из ЮАР, которые, как говорят в Киеве, до сих пор рассматриваются, должны были начаться уже в начале мая текущего года. Кроме того, министр энергетики намеревался инициировать введение кабинетом министров запрета на импорт угля антрацитовой группы из России.

В предложении главы украинского Минэнерго есть нечто магическое, поскольку в своем заявлении он дал понять, что Донбасс больше не причисляется к составу Украины: «из Донбасса на Украину». Кроме того, непонятно, каким образом будет осуществляться та самая конфискация, если ДНР и ЛНР прекратили поставки антрацитов соседям.

Киев так вцепился в донбасский уголь именно потому, что около 35% выработки электроэнергии на Украине обеспечивает именно добытый на территории Новороссии антрацит.

Украинский политик, бывший заместитель главы фракции Партии регионов в Верховной раде седьмого созыва и спикер парламента Новороссии Олег Царев в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, что на самом деле скрывается за заявлениями Киева.

«Не буду называть фамилий, но вся эта возня вокруг угля Донбасса и громкие заявления о конфискации связаны не столько с политикой, сколько с вопросом, кто будет поставлять уголь, и с тем, чтобы склонить нужных людей на нужные условия. Фактически украинская власть занимается рэкетом. Порошенко хочет зарабатывать деньги с поставок угля из Донбасса. Все эти заявления — предмет торга, который подковерно идет в Киеве, — комментирует для ФАН Олег Царев. — Поставки угля из Донбасса — очень выгодный бизнес. Стоимость угля из Донбасса в несколько раз отличается от стоимости угля из тех же Соединенных Штатов, ЮАР или из Польши. Закупочная цена в Донбассе и продажная на Украине отличается более чем в два раза. Это очень большие деньги с учетом потребностей Украины в угле. Все заявления нужно рассматривать с этой точки зрения».

На вопрос, может ли заявление Насалика повлиять на ситуацию на лини соприкосновения в Донбассе в контексте увеличения количества обстрелов как политики запугивания собеседник ФАН отметил, что одно на другое не влияет.

«Если в Киеве будет найден консенсус по поводу того, кто будет поставлять уголь и сколько при этом будет зарабатывать лично Порошенко, то министерство энергетики ничего конфисковывать не будет», — уверен Олег Царев.