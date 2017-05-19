Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Ирак: курды отбили атаку ИГ в районе Туз Хурмату

Ирак: курды отбили атаку ИГ в районе Туз Хурмату

15:35  19 Мая 2017
161

Ирак: курды отбили атаку ИГ в районе Туз Хурмату

Эрбиль, 19 мая. Силы курдского ополчения предотвратили нападение «Исламского государства»* в иракской провинции Салахаддин.

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) начали атаку на позиции пешмерга в три часа ночи. Курдский источник сообщает, что несколько ополченцев погибли.

Ирак: курды отбили атаку ИГ в районе Туз Хурмату

Силы пешмерга перегруппировались и контратаковали террористов. Потеряв несколько десятков боевиков, игиловцы отступили.

Ранее агентство URA.ru написало, что в начале мая боевики атаковали базу «Кайван» в провинции Киркук, курдское ополчение отразило нападение ценой жизни двух солдат.

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть