Ирак: курды отбили атаку ИГ в районе Туз Хурмату

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Эрбиль, 19 мая. Силы курдского ополчения предотвратили нападение «Исламского государства»* в иракской провинции Салахаддин.

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) начали атаку на позиции пешмерга в три часа ночи. Курдский источник сообщает, что несколько ополченцев погибли.

Силы пешмерга перегруппировались и контратаковали террористов. Потеряв несколько десятков боевиков, игиловцы отступили.

Ранее агентство URA.ru написало, что в начале мая боевики атаковали базу «Кайван» в провинции Киркук, курдское ополчение отразило нападение ценой жизни двух солдат.

* Организация запрещена на территории РФ.