Ирак: курды отбили атаку ИГ в районе Туз Хурмату
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Эрбиль, 19 мая. Силы курдского ополчения предотвратили нападение «Исламского государства»* в иракской провинции Салахаддин.
Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) начали атаку на позиции пешмерга в три часа ночи. Курдский источник сообщает, что несколько ополченцев погибли.
Силы пешмерга перегруппировались и контратаковали террористов. Потеряв несколько десятков боевиков, игиловцы отступили.
Ранее агентство URA.ru написало, что в начале мая боевики атаковали базу «Кайван» в провинции Киркук, курдское ополчение отразило нападение ценой жизни двух солдат.
* Организация запрещена на территории РФ.
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