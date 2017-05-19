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Россия
ЦБ рассказал, насколько российские банки пострадали от атаки WannaCry

ЦБ рассказал, насколько российские банки пострадали от атаки WannaCry

16:30  19 Мая 2017
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ЦБ рассказал, насколько российские банки пострадали от атаки WannaCry

Москва, 19 мая. Последствия единичных успешных атак вируса WannaCry на российские банки устранены, заявили в Банке России.

«По итогам рассылки вредоносного программного обеспечения WannaCry зафиксированы единичные факты компрометации ресурсов кредитных организаций», — констатировали представители регулятора.

В Центробанке подчеркнули, что последствия этих атак были устранены в кратчайшие сроки, передает РИА Новости.

ЦБ рассказал, насколько российские банки пострадали от атаки WannaCry

Ранее поступило сообщение, что все абоненты «Мегафона» в нескольких городах, включая и Москву, остались без связи. Абоненты не всегда могут дозвониться до своих контактов в адресной книжке. В компании посоветовали звонить через мессенджеры.

Катерина Тимошенская
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