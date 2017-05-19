ЦБ рассказал, насколько российские банки пострадали от атаки WannaCry

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Москва, 19 мая. Последствия единичных успешных атак вируса WannaCry на российские банки устранены, заявили в Банке России.

«По итогам рассылки вредоносного программного обеспечения WannaCry зафиксированы единичные факты компрометации ресурсов кредитных организаций», — констатировали представители регулятора.

В Центробанке подчеркнули, что последствия этих атак были устранены в кратчайшие сроки, передает РИА Новости.

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