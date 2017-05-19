Honda назвала рублевые цены на новый кроссовер CR-V

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Токио, 19 мая. Компания Honda представила пятое поколение кроссовера CR-V, предназначенного для российского авторынка.

Новинка будет продаваться сразу в четырех комплектациях: Lifestyle, Prestige, Elegance, Executive. Цена комплектации Lifestyle составит 2,1 млн рублей. Дата продаж и российские цены на все комплектации CR-V будут доступны позже, сообщили в пресс-службе Honda в РФ. Все версии нового Honda CR-V получат подогрев передних сидений, электропривод, обогрев зеркал, датчики света, криз-контроль и ограничитель скорости.

Новый кроссовер Honda оснащен 2,4-литровым двигателей, который развивает мощность 186 лошадиных сил. Модель получит автоматическую бесступенчатую трансмиссию.

Начиная с версии Lifestyle автомобиль получит 7-дюймовый сенсорный дисплей, датчик дождя, передний и задний датчики парковки, систему бесключевого доступа, а также систему дистанционного запуска двигателя.