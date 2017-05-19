ЛНР обнаружила тайник украинских диверсантов с оружием и боеприпасами

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Луганск, 19 мая. Военнослужащие Народной милиции ЛНР обнаружили тайник украинских диверсантов с оружием и боеприпасами в районе населенного пункта Сокольники. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

По данным ведомства, тайник оборудован украинскими бойцами подразделений сил специальных операций ВСУ.

«В тайнике было обнаружено несколько ручных огнеметов, противотанковых мин, ручные гранаты РГД-5, выстрелы к подствольному гранатомету, а также более четырех тысяч патронов калибра 5,45 и 7,62 мм», – сообщил Марочко.

Ранее стало известно, что украинский разведчик продал списки личного состава своей воинской части правоохранителям ЛНР. Стоимость сделки составила 600 долларов, передает URA.RU.