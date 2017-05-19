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Сирия, 19 мая. Отряды SDF**** захватили у ИГ** поселения Хамрат Буадыя, Тхуль Наиль, Аль-Кадисия и Муддар к северо-востоку от Ракки. САА наступает на ИГ к северу и к югу от Пальмиры. Войска САР отбили у террористов населенные пункты Кавас и Аль-Хамра на востоке Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): провела артобстрел позиций боевиков в районе населенного пункта Аль-Ашари в пригороде Дамаска; отбила у террористов ИГ поселения Кавас и Аль-Хамра на востоке Алеппо; открыла огонь по опорным пунктам боевиков вблизи деревень Аль-Рашидин и Хан Аль-Асал к западу от Алеппо; борется с ИГИЛ* в районе газового поля Аш-Шаир к северо-западу от Пальмиры; развивает наступление у высоты Аль-Абтар к югу от древнего города; на самолетах доставила гуманитарную помощь в Дейр эз-Зор; нанесла авиаудары по позициям боевиков в районе города Хан Шейхун в Идлибе; открыла огонь по укрепрайонам исламистов вблизи населенных пунктов Мааркаба, Лахая и Аль-Латамина.

«Исламское государство» (ИГИЛ): уничтожило танк САА вблизи города Аль-Хамра к востоку от аэропорта «Аль-Джирах» на востоке Алеппо; потеряло район Аль-Кахира в западной части Мосула.

Сирийская демократическая армия (SDF): захватила у ИГИЛ населенные пункты Хамрат Буадыя, Тхуль Наиль, Аль-Кадисия и Муддар к северо-востоку от Ракки.

Провинция Дамаск

По данным портала Damascus Now, продолжаются вооруженные столкновения между боевиками группировки «Джейш Аль-Ислам»***** с одной стороны, и радикалами «Файлак Ар-Рахман» и союзной ей коалицией «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Фатх Аш-Шам»***, в районе Хош Аль-Ашари в Восточной Гуте Дамаска. Исламисты применяют тяжелую военную технику, пулеметы и минометы. Данных о потерях сторон пока не поступало. В ходе затяжного конфликта, разгоревшегося внутри вооруженной оппозиции, погибло большое количество мирных жителей, поэтому правительственные войска не могли оставаться в стороне.

Источник Qasioun News, близкий к исламистам, сообщает, что сирийская армия провела артобстрел позиций боевиков в районе населенного пункта Аль-Ашари в пригороде Дамаска. Сведения о нанесенном уроне пока не оглашались.

Провинция Алеппо

На востоке провинции продолжилось активное наступление армии Башара Асада в направлении Масканы, несмотря на попытки «Исламского государства»* отвлечь сирийскую армию нападениями в районе «Дороги жизни». САА отбила у террористов ИГ населенные пункты Кавас и Аль-Хамра на востоке провинции Алеппо. В операции были задействованы элитные подразделения правительственных войск «Тигры».

Тем не менее поступают сообщения и о потерях сирийской армии на этом направлении. Оппозиционный источник в Twitter (@RadioAlKul) сообщает о том, что террористы ИГ уничтожили танк САА вблизи города Аль-Хамра к востоку от аэропорта «Аль-Джирах». Официального подтверждения данные, однако, пока не получили.

На западе провинции продолжаются стычки между войсками САА и группировками Сирийской свободной армии** (ССА). Сирийская армия открыла огонь по опорным пунктам боевиков в районе населенных пунктов Аль-Рашидин и Хан Аль-Асал.

Провинция Хомс

В восточной части Хомса продолжаются бои между САА и террористами ИГ, последние столкновения отмечались в районе зерновых элеваторов недалеко от Пальмиры. Как сообщает Al Masdar News, правительственная армия в настоящее время зачищает от террористов ИГ территории вокруг газового месторождения Аш-Шаир к северо-востоку от Пальмиры, которые находились под контролем боевиков «Исламского государства» более 18 месяцев. Напомним, данный район богат запасами нефти и газа и представляет значительную экономическую и стратегическую ценность.

К югу от Пальмиры в районе высоты Аль-Абтар САА также развивает наступление, расширяя таким образом буферную зону вокруг древнего города сразу на нескольких направлениях. Об этом сообщил информационный портал Damascus Now.

Провинция Дэйр эз-Зор

Гуманитарная ситуация в окрестностях Дейр эз-Зора, частично оккупированного террористами, близится к катастрофической. Грузовые самолеты ВВС Сирии сбросили медицинскую помощь и продовольствие жителям районов, осажденных отрядами ИГ, сообщило местное информагентство DeirEzzor24.

Напомним, город почти пополам делят силы сирийской армии и боевики ИГИЛ. Большинство территорий провинции находятся под контролем «Исламского государства», в результате чего снабжение районов, контролируемых правительственными войсками, сильно затруднено.

Провинция Даръа

Ранее сообщалось о гибели одного из командиров бригады «свободной армии» «Ахрар Нава», действующей на южном фронте провинции. Однако подробности инцидента оставались неизвестными. Как выяснилось, Мазен Мухаммад Касем Аль-Жавад, командующий 8-й пехотной дивизии, был застрелен в городе Инхель в результате нападения группы неизвестных боевиков. Сообщение было опубликовано на странице местного активиста в соцсети Facebook (Houmat.aldiarr).

Провинция Идлиб

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщает, что ВВС Сирии нанесли авиаудары по позициям боевиков в районе города Хан Шейхун. Напомним, провинция входит в одну их четырех зон деэскалации, которые были утверждены в ходе переговоров в Астане. Однако, ведя постоянные провокационные обстрелы опорных пунктов сирийской армии, боевики вынуждают правительственные войска открывать ответный огонь.

Кроме того в регионе время от времени происходят вооруженные столкновения между группировками «Ахрар Аш-Шам» и «Джебхат Фатх Аш-Шам» (бывшая «Ан-Нусра»), на которую не распространяется действие меморандума о зонах безопасности.

Провинция Ракка

Бойцы Сирийской демократической армии (SDF) продолжают окружать в кольцо террористов ИГ к северо-востоку от Ракки. Курдам удалось занять населенные пункты Хамрат Буадыя, Тхуль Наиль, Аль-Кадисия и Муддар, расположенные всего в пяти километрах от административного центра региона. В результате атаки было ликвидировано 15 боевиков «Исламского государства».

ВВС международной коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки также оказывают активную поддержку наступлению. Однако зачастую под ударами коалиции гибнет и гражданское население. Так, накануне в ходе очередного воздушного налета в Ракке погибли по меньшей мере 15 гражданских лиц.

Провинция Хама

На севере провинции вновь происходят столкновения между правительственными войсками и отрядами незаконных формирований. Оппозиционные источники сообщают, что сирийская армия обстреляла из артиллерийских орудий позиции боевиков в районах населенных пунктов Мааркаба и Лахая, а также нанесла ракетный удар по опорным пунктам боевиков вблизи города Аль-Латамина. Правительственными источниками данная информация пока не была подтверждена.

Таким образом, север провинции остается крайне нестабильным регионом из-за постоянных взаимных перестрелок между войсками САР и группировками оппозиционных сил.

Ирак

Правительственная армия Ирака продолжает полную зачистку от террористов ИГИЛ западных районов Мосула. Damascus Now сообщает, что от боевиков ИГ был освобожден еще один район в западной части города — Аль-Кахира, ранее также был взят под контроль квартал Аль-Уарша. Саперы начали разминировать окрестности. В общей сложности на этой неделе было освобождено четыре района, оккупированных террористами. Вооруженные силы Ирака близки к полной победе в битве за Мосул. Пока здесь остается около 500 боевиков ИГИЛ, большинство из которых сосредоточено в районе Старого города.

* Организация запрещена на территории РФ.