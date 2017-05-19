Суд обязал родственников Фриске вернуть «Русфонду» 21,6 млн рублей

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Москва, 19 мая. Перовский суд Москвы взыскал 21,6 млн рублей с родственников Жанны Фриске по иску «Русфонда». В качестве соответчиков по этому делу были привлечены родители умершей певицы и ее сын в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева.

Данное решение суда может быть обжаловано.

Напомним, «Русфонд» подал в суд, чтобы установить судьбу 25 млн рублей, собранных в 2014 году на лечение больной раком певицы. Представители фонда утверждали, что лишь небольшая часть собранной суммы была потрачена по назначению. По данным «Русфонда», родственники Фриске после ее смерти отказались предъявлять документы, подтверждавшие, что пожертвования были потрачены на оплату медицинских услуг.

Между тем адвокат семьи Фриске Александр Карабанов ранее заявлял, что суд счел недостаточными доказательства СК РФ, свидетельствующие об использовании средств «Русфонда» по назначению.