Киев изложил свою версию вызова посла Украины в Ватикан

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Киев, 19 мая. Министерство иностранных дел Украины опровергло сообщения о вызове украинского посла в Ватикан из-за «церковных законов». Официальный представитель ведомства Марьяна Беца сообщила, что Ватикан не подвергал критике законопроекты, касающиеся Украинской православной церкви.

Дипломат рассказала, что связалась с украинским послом и выяснила, что его никуда не вызывали.

«На прошлой неделе был проведен ряд рабочих встреч в государственном секретариате Ватикана, где обсуждались разные вопросы как внешней политики, так и внутренней, в том числе и законопроекты», — сообщила она в интервью агентству «Интерфакс-Украина»

Беца также заявила об отсутствии критики в отношении законопроектов. Вместо критических замечаний, по ее словам, был обмен мнениями.

Ранее в СМИ сообщалось, что украинский посол при Ватикане был вызван к папе Римскому по причине резонансных законопроектов, направленных в отношении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).