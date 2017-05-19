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Общество
Фрунзенский радиус петербургского метро могут запустить на год раньше

Фрунзенский радиус петербургского метро могут запустить на год раньше

15:43  19 Мая 2017
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Фрунзенский радиус петербургского метро могут запустить на год раньше

Санкт-Петербург, 19 мая. Станции Фрунзенского радиуса петербургского метро хотят сдать на несколько месяцев раньше срока — уже в первом квартале 2018 года. Финансирование повлияет на скорость строительства, сообщили в «Метрострое».

Так, на «фиолетовой» ветке метрополитена появятся станции «Шушары», «Проспект Славы» и «Дунайский проспект». Депо «Южное» также будет построено на этой же линии. В настоящее время известно, что 2 миллиарда рублей будет заложено в бюджете на закупку отделочных материалов для станций. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко уже одобрил эту выплату, осталось пройти согласование во всех ответственных ведомствах.

Стоит отметить, как указано в контракте, Фрунзенский радиус должен быть сдан только в конце 2017 года.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Москве началась разработка строительства станции метро в Мытищах.

#петербург #метро
Тимур Румянцев
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