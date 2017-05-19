Атамбаев на связи: почему Киргизия выступает с антироссийской риторикой

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Депутат парламента Киргизии Азамат Арапбаев заявил, что через несколько лет в стране вторым государственным языком должен стать не русский, а английский. Он отметил, что необходимо уделить огромное значение этому вопросу.

По мнению Арапбаева, углубленное изучение английского языка позволит через семь лет стать Киргизии одной из англоговорящих стран. Это, как он заметил, даст возможность работать гражданам страны не в России, а Европейском союзе.

Напомним, во время торжественного церемониала у Вечного огня, 9 мая, глава Киргизии Алмазбек Атамбаев вместо привычных слов внезапно стал подробно пересказывать российские медиа, восхищаться телеведущим Владимиром Соловьевым и жестко критиковать депутата Государственной думы РФ Константина Затулина. Только вдумайтесь, Атамбаев у Вечного огня пересказывает шоу Соловьева. После этого он заявляет, что «Байкал», «Енисей», «Сибирь» являются исконно киргизскими территориями, а сама Россия, наберитесь воздуха, — прародина киргизов. На этом, естественно, речь Атамбаева не прекращается. Далее он говорит, что Кутузов, Карамзин, Аксаков, Тургенев, Есенин, Кара-Мурза имеют киргизское происхождение.

И если над вышеуказанным еще можно посмеяться, то следующая часть его заявления полностью стирает улыбку с лица. Атамбаев вспомнил недавний теракт в петербургском метро. Напомним, что, по мнению следствия, исполнителем этого ужасного преступления считается этнический узбек родом из киргизского Оша Акбарджона Джалилова. «Возможно, именно ксенофобия и скинхеды как раз и подтолкнули его к экстремизму», — заявил президент Киргизии.

От президента Киргизии звучат фразы в стиле «вы произошли от нас», «вы живете на исконных наших территориях», «наши дети взрываются в вашем метро, потому что до этого довели их вы». Такие заявления можно услышать от страны, которая враждебно относится к нашему государству. Но Киргизия — не враг России. Так почему Атамбаев выступил с такой совсем не смешной, даже русофобской речью? На этот вопрос корреспондент Федерального агентства новостей ответил политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Евгений Валяев.

«Прошло уже 25 лет с того момента, как государства бывшего СССР живут в своих приватизированных квартирах. Стоит признать, СНГ так и не смог стать преемником формата советских отношений между бывшими республиками. Главная причина того, что формат СНГ практически не имеет никакого смысла на данном историческом этапе — это процессы нациестроительства, которые идут в каждом государстве бывшего Советского Союза. И если в странах Балтии этот процесс был пройден крайне быстро, то Закавказье, Средняя Азия, а также славянские соседи перешли к этому процессу не сразу, но проходят его достаточно болезненно не только для себя, но и для России», — пояснил Валяев.

По мнению эксперта, стоит признать, что в любом государстве бывшего СССР нациестроительство проходило и проходит с нанесением ущерба интересам РФ. Это связано, в первую очередь, с тем, что нациестроительство обязательно подразумевает отрицание предыдущего национально-культурного формата государственности. А как ни крути, но даже в Советском Союзе существовал не какой-то вымышленный интернационалистический, а вполне себе конкретный русский культурный объединительный стержень. И когда бывшие советские республики начинают строить свое, то для этого требуются новая национальная идея и новые национальные мифы. В них значение России либо игнорируется, либо, что намного хуже, «новая национальная идея» противопоставляется нам.





«Наиболее жесткий формат нациестроительства, который граничит с русофобией, мы наблюдаем в Литве и Латвии, а с недавних пор — и на Украине. Но различные проявления забвения русского языка и русской культуры происходят и у других наших соседей, которые даже входят в новые интеграционные форматы межгосударственного сотрудничества бывших советских республик. Мы регулярно видим новости о переименованиях русских топонимов и о понижении статуса русского языка даже в супер-дружественном нам Казахстане. Президент Нурсултан Назарбаев даже собирается переводить национальный язык с кириллицы на латиницу. Поражает своим содержанием и речь президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, которую он произнес по случаю празднования в республике 9 мая. Здорово, что в Киргизии 9 мая — это важный государственный праздник, а речь президента можно прочитать на его сайте на русском языке, который в Киргизии является официальным по конституции. Но даже в этой речи, которую, уверен, сам Атамбаев считает очень дружественной к России, можно увидеть ростки того процесса нациестроительства, которое происходит в дружественной нам Киргизии», — рассказал Валяев.



По словам эксперта, обсуждение в торжественной речи по случаю Дня Победы президентом Атамбаевым позиций Михаила Веллера и Константина Затулина по вопросам миграции, которых он обвиняет в том, что они поддерживают скинхедов, выглядит скорее комичным. Но когда Атамбаев обвиняет Россию в том, что именно наша «российская ксенофобская среда» сделала из выходца из Киргизии Акбарджона Джалилова террориста, сочувствующего идеологии запрещенного в РФ «Исламского государства»*, то комичность ситуации быстро куда-то испаряется. Хотя не составляет секрета тот факт, что в рядах ИГИЛ* воюет много выходцев из Киргизии. Обвинять Россию в том, что именно ее среда портит киргизскую молодежь, — такая логика, несомненно, имеет признаки русофобии.



«Кстати, с национальной идеей Атамбаев также определился. Киргизию в своей речи он назвал наследником «великой алтайской цивилизации», к которой, оказывается, принадлежат многие российские топонимы, многие известные русские ученые и деятели культуры, а самое главное — русские земли. В общем, налицо мифотворчество, которое имеет что-то общее лишь с фольк-историей. Когда такие теории продвигают маргинальные общественники — это выглядит комично и безобидно. Ведь даже в России в каждой нашей национальной республике есть последователи разных комичных, хотя и зачастую русофобских теорий. Например, в Татарстане среди местных националистов высокой популярностью может отметиться история «Золотой Орды», когда современные «золотоордынцы» лоббируют изменение истории России, чтобы в ней ордынцы перестали быть врагами русских. Но когда такие речи, наполненные историческими мифами и выдумками, произносит первое лицо государства, то становится не по себе», — уверен Евгений Валяев.





По словам аналитика, российские официальные лица и конкретно представители МИД РФ редко публично критикуют поведение и высказывания наших постсоветских друзей. Дело в том, что по отношению к дружественным республикам СНГ у России действует политика «мягкой силы», которая должна продвигать интересы России в этих государствах. Интересы у РФ конкретные — чтобы эти государства оставались нам дружественными в международных отношениях, а также в нашем культурном и языковом пространстве. Но если за первые цели лидеры наших соседей привыкли получать конкретные и осязаемые плюсы в виде списаний долгов и новых кредитных линий, то вторые цели противоречат самому принципу нациестроительства. Поэтому процессы «мягкой силы» России серьезно тормозятся, им противостоят в государствах-членах СНГ.

«Мы приходим к тому, что продвижение сотрудничества с нашими соседями в области культуры, искусства и образования должно проходить под важным государственным контролем. А если происходят нарушения договоренностей, когда идет давление на русский язык и культуру, когда русских заставляют отказываться от своей идентификации — на эти случаи нужна жесткая реакция первых лиц государства. Эти страны полностью зависимы от России — это факт. Поэтому мы должны не просить, а требовать, чтобы процессы нациестроительства в этих странах не противопоставлялись России и русским, нашей истории и культуре», — резюмировал Евгений Валяев.

* Организация запрещена на территории РФ.