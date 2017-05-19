Глава ФССП объяснил, как должен работать закон об изъятии жилья у должников

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Санкт-Петербург, 19 мая. Законопроект об изъятии жилья у злостных неплательщиков алиментов требует доработки, но в целом Федеральная служба судебных приставов РФ поддерживает данную инициативу, заявил глава ведомства Дмитрий Аристов.

Проект закона о взыскании жилья у злостных неплательщиков алиментов вызвал оживленную дискуссию, рассказал глава ФССП РФ Дмитрий Аристов. При этом чиновник подчеркнул, что данная инициатива поддерживается ведомством. Однако, по мнению Аристова, «в законе должен быть тщательно прописан порядок такого взыскания и при этом физическое лицо не должно остаться без жилья вообще». При этом глава ведомства отметил, что просто так жилье отбираться не будет, основание для взыскания жилья будет тщательно прописано в законе.