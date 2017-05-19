Москва и Минск обсудят поставки белорусской продукции в Россию

В закладки

Скопировать

Минск, 19 мая. Белоруссия намерена 22 мая провести переговоры с российской стороной насчет ограничений на поставку сельскохозяйственной продукции в Россию. Такое заявление сделал министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Заяц.

Как уточнил белорусский министр, встреча пройдет на площадке министерства сельского хозяйства России.

«Обсудим вопросы о снятии претензий и открытии доступа нашей продукции на российский рынок», — передает слова Зайца «Белта».

Белорусский министр уверен, что на сегодняшний день нет факторов, которые могли бы препятствовать продвижению белорусской продукции на российский рынок.

Заяц напомнил, что в апреле-мае прошли две проверки, затронувшие в общей сложности 30 белорусских перерабатывающих предприятий — 18 в первую проверку и 12 во вторую. По результатам первой проверки были выявлены некоторые замечания, однако никакой речи о риске для потребителей не идет. По результатам второй проверки также выявлены некоторые замечания, и белорусская сторона готова их обсуждать.

Напомним, ранее Россельхознадзор ввел ограничения на поставку в Россию животноводческой продукции ряда белорусских перерабатывающих предприятий. На них были отправлены проверки. По итогам инспекции ограничения были сняты с двух предприятий.