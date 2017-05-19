Трамп подождет: Дутерте посетит Россию 22 мая

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Москва, 19 мая. Президент Филиппин Родриго Дутерте приедет в Россию 22 мая и проведет ряд встреч с руководством страны, сообщает американская телекомпания CBN. Визит Дутерте продлится до 26 мая.

По словам филиппинского дипломата Марии Клеоф Нативидад, приезд Дутерте может стать новой главой в отношениях двух стран.

«Мы также рассматриваем этот визит как свидетельство нашего общего стремления к активизации и укреплению двусторонних отношений», — подчеркнула она.

Отмечается, что президент Филиппин получил приглашение посетить Россию во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который прошел в Лиме в ноябре 2016 года. В апреле стало известно, что президент США Дональд Трамп тоже пригласил Родриго Дутерте в Белый дом. Лидеры стран провели телефонную беседу, в ходе которой обсудили проблемы, связанные с КНДР.