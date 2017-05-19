Контратака в информационной войне: в Госдуме рассказали о предстоящей встрече с главой ФСБ

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Главу Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александра Бортникова пригласят на закрытое заседание Государственной думы, чтобы обсудить деятельность иностранных СМИ в России. Предложение организовать встречу директора ФСБ с парламентом выдвинул глава ЛДПР Владимир Жириновский. Его инициативу поддержал спикер ГД Вячеслав Володин.

«Мы направим приглашение директору Федеральной службы безопасности выступить в Государственной думе. Проведем в закрытом режиме слушания вопроса», — отмечает Володин.

Закрытое заседание Госдумы с участием Бортникова должно будет пройти летом, в июне или июле. Решение о необходимости такой встречи было принято после того, как глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин представил доклад о проверке деятельности ряда американских СМИ на соответствие законодательству РФ.

В частности, на предмет возможности их влияния на выборы в РФ были проверены российские филиалы радиостанций «Голос Америки» и «Радио Свобода». Как отметил Левин, в результате проверки было выявлено, что американские СМИ, распространяющие информацию на территории России, являются частью масштабной системы влияния на внутриполитическую ситуацию в стране.

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей, почему встреча главы ФСБ и российских парламентариев необходима.

«Почему от наших коллег, парламентариев, поступило предложение пригласить в Госдуму руководителя Федеральной службы безопасности? Мы должны доподлинно знать, как ведется информационная война против России. Со времен появления самого первого СМИ Россия всегда была объектом критики на Западе. Россия всегда была той страной, которую всеми средствами старались «подменить» на международных площадках», — заявил депутат.

Сегодня уже совершенно понятно, продолжает Выборный, что для того, чтобы минимизировать значение РФ в политике, на Западе были выработаны специальные правила игры. «Все лишь для того, чтобы на мировой сцене доминировало одно государство — Соединенные Штаты Америки. Вспомним, что после Второй мировой войны в Западной Европе не было ни одного аналитика, журналиста или политолога, который не поддерживался бы США и не принимал бы указания из Вашингтона. Вся международная машина пропаганды сейчас направлена на то, чтобы изобразить Россию агрессивным государством», — поясняет он.

Активность Запада в этой сфере нетрудно понять. Сегодня Россия действительно является главной угрозой для идеологического и информационного господства США и тех стран, которые поддерживают американцев.

«Мы угроза, потому что наша политика выстроена с учетом строгого соблюдения норм международного права. Мы всегда действуем в рамках этих норм и одинаково уважительно относимся к любой стране, вне зависимости от того, большая это страна или маленькая. США занимают совершенно иную позицию. Наш пример является крайне эффективным, он показывает многим странам, как можно и нужно выстраивать отношения с большим государством», — отмечает депутат Выборный.

Волна революций, захлестнувшая мир, является прямым следствием той пропагандистской политики, которую проводят США. Разумеется, это не может не вызывать обеспокоенности в российском парламенте.

«Потому мы и должны точно знать и понимать, как именно выстроена направленная против нас информационная политика США и ряда других стран. Для чего мы должны это знать? Чтобы лучше выстраивать свою собственную информполитику. Может быть, нам стоит поменять законы. Может, где-то необходимо создать новые институты парламентского контроля. В любом случае, чтобы действовать и принимать правильные решения, мы должны располагать объективной информацией. Именно потому наши коллеги и выдвинули предложение пригласить представителей спецслужб в Госдуму», — суммирует депутат.

Таким образом, подводит итог Анатолий Выборный, на закрытом заседание Госдумы с участием главы ФСБ будут выработаны конкретные шаги и решения, которые помогут защитить нашу страну от информационной агрессии и сделают Россию более сильной.

Ранее председатель комитета Совфеда РФ по международной политике Константин Косачев отметил, что сейчас на Западе Россию, наряду с Китаем, считают «ревизионисткой державой», угрожающей существующему мировому порядку. «Очевидно, что так называемые гибридные войны сегодня действительно ведутся против правительств и обществ суверенных государств с целью их жесткой геополитической привязки», — добавил он в комментарии для газеты «Известия».