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Общество
Посетившая Крым американка задела украинский «Миротворец» за живое

Посетившая Крым американка задела украинский «Миротворец» за живое

17:18  19 Мая 2017
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Посетившая Крым американка задела украинский «Миротворец» за живое

Киев, 19 мая. База скандально известного украинского сайта «Миротворец» пополнилась данными гражданки США Кимберли Вейхель, которая посетила Крым 18 мая и высказалась в поддержку воссоединения полуострова с Россией.

Представитель Центра гражданских инициатив США посетила детский лагерь «Артек», после чего поделилась своим мнением об истинной принадлежности полуострова.

«Мы как гражданские дипломаты должны посмотреть на все своими глазами, поговорить с людьми и по приезде домой рассказать нашим друзьям и средствам массовой информации о том, что произошло на самом деле. А на самом деле — Крым действительно вернулся домой, — приводит ее слова «Миротворец».

Посетившая Крым американка задела украинский «Миротворец» за живое

Напомним, базу данных сайта «Миротворец» пополнили многие популярные артисты и деятели, посетившие Крым и тем самым, по мнению создателей сайта, нарушившие украинское законодательство. Так, в черный список украинского портала попали российский саксофонист Игорь Бутман, актер и музыкант Михаил Боярский, певица Катя Лель, писатель Сергей Лукьяненко и другие.

Алексей Громов
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