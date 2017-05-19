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Hubble нашел спутник одного из крупнейших карликов в Солнечной системе

Hubble нашел спутник одного из крупнейших карликов в Солнечной системе

15:34  19 Мая 2017
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Телескоп Hubble нашел спутник планеты-карлика в Солнечной системе

Будапешт, 19 мая. Телескоп Hubble нашел луну вокруг третьей по величине карликовой планеты 2007 OR10, сообщил специалист венгерской обсерватории «Конколи» в Будапеште Ксаба Кисс.

Совместные труды трех космических обсерваторий, включая Космический телескоп Hubble, обнаружили луну планеты 2007 OR10. Планета и ее спутник находятся в холодных окраинах Солнечной системы  — Поясе Койпера.

Открытие дало ученым основание предположить, что все карликовые планеты ( но более 600 миль в поперечнике) в поясе Койпера имеют свои спутники.

«Эти тела образовывались миллиарды лет назад, столкновения, должно быть, были более частыми, и это является сдерживающим фактором для моделей формирования», — заметила Кисс.

Телескоп Hubble нашел спутник планеты-карлика в Солнечной системе

Ранее уфолог Джордж Грэхэм разместил на YouTube канале Streetcap1 видео, на котором, как он считает, четко различимы несколько баз инопланетян, расположенных на Луне.

Катерина Тимошенская
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