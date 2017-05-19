Столетние близняшки отпраздновали юбилей красочной фотосессией

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Рио-де-Жанейро, 19 мая. Сестры-близнецы из города Ибирасу отпраздновали 100-летний юбилей красивой фотосессией. Снимки были опубликованы на странице Facebook фотографа Камилы Лимы.

По словам фотографа, пожилые сестры достойно выдержали долгий процесс укладки волос, макияжа и примерки разнообразных нарядов. Во время фотосессии женщины, несмотря на преклонный возраст, активно развлекались — играли с воздушными шарами и позировали перед объективом с венками из цветов на голове.

По словам сына одной из близняшек, сестры продолжают вести активный образ жизни даже в старости. Они сами стирают, готовят и ходят в магазин. На днях одна из женщин была в горах на свадьбе, вечеринка продлилась до двух часов ночи, передает «Ридус».

К дню рождения близнецов, 24 мая, запланирована большая вечеринка, на которую приглашены более 100 человек.