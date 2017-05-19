Алеппо: армия Сирии освободила от ИГИЛ две деревни на востоке провинции

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Алеппо, 19 мая. Правительственные войска возобновили наступление на позиции «Исламского государства»* к востоку от Алеппо.

Атаку сирийской армии возглавляет элитная бригада «Силы Тигра». Утром передовые отряды начали штурм населенных пунктов Кувас и Аль-Хамра, бои длились несколько часов, отмечает военный источник. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) были вынуждены отступить и оставить деревни правительственным войскам.

Отмечается, что за последние 72 часа САА освободила от игиловцев 13 населенных пунктов и готова начать штурм города Маскана, который является одним из последний оплотов «Халифата».

* Организация запрещена на территории РФ.