Учительница церковной школы стала звездой фильмов для взрослых

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Лос-Анджелес, 19 мая. Молодая американка Блэр Уильямс переквалифицировалась из учительницы церковно-приходской школы в звезду фильмов для взрослых.

Учительница из Лос-Анджелеса Блэр Уильямс приняла участие в шоу «Секс-фактор», в котором участники соревнуются в откровенных испытаниях, чтобы стать порнозвездой, и выиграла. Девушка получила миллион долларов и начала карьеру в фильмах для взрослых, чем шокировала своих коллег по церковно-приходской школе и семью, сообщает «Ридус».

Девушка отмечает, что особенно недовольна ее новой профессией мама.

«Самое тяжелое для моей мамы — это клеймо на моем интеллекте», — отметила Блэр.

Что касается религии, то девушка не боится острых углов и регулярно раззадоривает своих подписчиков в соцсетях записями вроде «Некоторые порноактрисы попадают на небеса». Блэр считает, что даже людей, занимающихся подобными вещами, религия не осуждает.