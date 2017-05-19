Украинцы опасаются репрессий за выращивание помидоров «Вова Путин»

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Челябинск, 19 мая. Сорт гигантских томатов, получившим название «Вова Путин», опасаются покупать огородники из Украины. Они боятся возможных репрессий.

Несмотря на это, они очень хотят заполучить на свои участки семена, поэтому просят, чтобы их при пересылке упаковывали в неприметные пакетики. Об этом в интервью Ura.ru рассказал селекционер из Челябинска Николай Александров, который вместе со своим товарищем 15 лет назад вывел новый необычный сорт и назвал его «Вова Путин» в знак уважения к президенту России.

«Недавно получил по электронной почте письмо от Юрия Б., заказчика из Киева. Так он прямо пишет: «И еще просьба по поводу пакетика с семенами «Вова Путин». Пусть он будет без каких-либо надписей во избежание неприятностей на границе», — рассказывает селекционер.

Помидоры сорта «Вова Путин» прославились своей устойчивостью к морозам и неприхотливостью к условиям выращивания. При этом рассада дает богатый урожай, а сами томаты отличаются большими размерами.