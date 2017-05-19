Сирия сегодня: МИД РФ отреагировал на удар коалиции, наскоки ИГИЛ на трассе Алеппо — Хама

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Сирия, 19 мая. Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал удар возглавляемой США коалиции по проправительственным силам в Сирии и назвал его нелегитимным. Анкара отказалась принимать участие в освобождении Ракки. Боевики ИГИЛ* провели несколько быстрых атак на трассу, которая соединяет Алеппо и Хаму. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Лавров раскрыл смысл удара коалиции по сирийским военным

Глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня прокомментировал удар коалиции США в Сирии и назвал его нелегитимным и незаконным актом. Москва считает, что такие действия нарушают суверенитет Сирии. Эта атака продемонстрировала желание Запада отвести удар от запрещенной в РФ террористической организации «Джебхат ан-Нусра» и пошатнуть позиции легитимного президента САР Башара Асада.

«Что касается самого удара, как я знаю, мы еще пока уточняем все детали, но, по некоторым сообщениям, несколько десятков мирных граждан погибли в результате этого удара. Повторю, все это еще подлежит перепроверке», — подчеркнул Лавров.

Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что ему ничего не известно о том, что США якобы предупредили Москву о готовящемся ударе по сирийским военным.

Дамаск негодует

В Дамаске прокомментировали последние заявления и действия Вашингтона. В частности, в Госдепартаменте утверждали, что в сирийской тюрьме Сейдная чуть ли не каждый день убивают по 50 заключенных, а тела сжигают в специально построенном крематории. Это якобы помогает скрыть следы преступлений.

Глава делегации правительства Сирии Башар Джаафари назвал такие сообщения большой ложью и голливудской шуткой. Важно понимать, что вся эта шумиха вокруг крематория поднялась аккурат в тот день, когда велись переговоры в Женеве. Привычный сценарий, который применялся и ранее перед переговорами в Астане или той же Женеве.

Дамаск не прошел мимо и удара коалиции США по проправительственным силам в Сирии, назвав это актом агрессии. Джаафари обещал поднять этот вопрос на встрече со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

Пентагон прокомментировал свои действия так: командующий на земле посчитал, что сирийские проправительственные силы в районе Ат-Танфа представляют угрозу силам коалиции. При этом понятно, что любые оправдания Вашингтона тут неприемлемы. Этими предлогами Штаты пытаются оправдать агрессию, не имея на то оснований. Заодно они помогают и боевикам, хотя должны с ними бороться.

Штурм Ракки без турецкой армии

Анкара отказалась принимать участие в освобождении Ракки. А все потому, что США по-прежнему намерены привлечь к операции курдов, включая Отряды народной самообороны (YPG). Свое категорическое «фи» выразил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Эксперты отметили, что разногласия Анкары и Вашингтона могут быть на руку России.

При этом Эрдоган подчеркнул, что США уже определили план штурма Ракки и освобождения города от террористов «Исламского государства»* (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ). И он Анкару категорически не устраивает. Как и решение Трампа поставить оружие курдским формированиям для штурма города. И здесь президент США не готов идти Турции на уступки.

Как считают эксперты, такая неуступчивость Вашингтона связана с тем, что у нынешней администрации США практически не осталось союзников в Сирии. Разве что как раз курды, ранее не замеченные в связях с сомнительными террористическими группировками. Потому-то США и считают вправе вести с ними диалог.

Понятно, что турецкая армия выглядит более мощно, чем курдские формирования: она обучена по стандартам НАТО и могла бы теоретически быть полезной Вашингтону. Но в Белом доме решили сделать ставку на курдов, поскольку их можно использовать для отстаивания своих геополитических интересов и использовать в виде живого щита, чтобы потом приписать лавры от взятия Ракки себе.

САА против ИГИЛ

Боевики ИГИЛ провели несколько быстрых атак на трассу, которая соединяет Алеппо и Хаму. За счет этих наскоков террористы хотят ослабить напор правительственной армии. При этом их старания выглядят как затягивание времени. Даже если радикальным исламистам удается отвоевать какой-то участок дороги. то ненадолго. Уже через часы и дни САА забирает контроль над ним обратно.

Но пока положение дел никак не изменить. У сирийских военных пока не получается обеспечить безопасность трассы на всей ее протяженности, чем и пытаются воспользоваться боевики.

В то же время сирийская армия, которую поддерживает отряды спецназа, атаковала позиции ИГИЛ в восточной части провинции Хомс, к югу от Пальмиры. По сообщениям военных источников, сирийские военные быстро продвигаются в восточном направлении, а исламисты ИГ* несут серьезные потери. Так, САА вернула контроль над заметным участком территории около горы Аль-Абтар.

Сейчас столкновения идут в районе пустыни Бадайя. После того, как силы ИГ были выбить с ряда холмов, они потеряли стратегические высоты. Теперь силы Башара Асада смогут организовать точки для ведения артиллерийского огня и контролировать близлежащую территорию.

* Организация запрещена на территории РФ.