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Новости Сирии
Сирия сегодня: МИД РФ отреагировал на удар коалиции, наскоки ИГИЛ на трассе Алеппо — Хама

Сирия сегодня: МИД РФ отреагировал на удар коалиции, наскоки ИГИЛ на трассе Алеппо — Хама

17:21  19 Мая 2017
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Сирия сегодня: наскоки ИГИЛ на трассе Алеппо — Хама, штурм Ракки без Турции

Сирия, 19 мая. Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал удар возглавляемой США коалиции по проправительственным силам в Сирии и назвал его нелегитимным. Анкара отказалась принимать участие в освобождении Ракки. Боевики ИГИЛ* провели несколько быстрых атак на трассу, которая соединяет Алеппо и Хаму. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Лавров раскрыл смысл удара коалиции по сирийским военным

Глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня прокомментировал удар коалиции США в Сирии и назвал его нелегитимным и незаконным актом. Москва считает, что такие действия нарушают суверенитет Сирии. Эта атака продемонстрировала желание Запада отвести удар от запрещенной в РФ террористической организации «Джебхат ан-Нусра» и пошатнуть позиции легитимного президента САР Башара Асада.

«Что касается самого удара, как я знаю, мы еще пока уточняем все детали, но, по некоторым сообщениям, несколько десятков мирных граждан погибли в результате этого удара. Повторю, все это еще подлежит перепроверке», — подчеркнул Лавров.

Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что ему ничего не известно о том, что США якобы предупредили Москву о готовящемся ударе по сирийским военным.

Дамаск негодует

В Дамаске прокомментировали последние заявления и действия Вашингтона. В частности, в Госдепартаменте утверждали, что в сирийской тюрьме Сейдная чуть ли не каждый день убивают по 50 заключенных, а тела сжигают в специально построенном крематории. Это якобы помогает скрыть следы преступлений.  

Глава делегации правительства Сирии Башар Джаафари назвал такие сообщения большой ложью и голливудской шуткой. Важно понимать, что вся эта шумиха вокруг крематория поднялась аккурат в тот день, когда велись переговоры в Женеве. Привычный сценарий, который применялся и ранее перед переговорами в Астане или той же Женеве. 

Дамаск не прошел мимо и удара коалиции США по проправительственным силам в Сирии, назвав это актом агрессии. Джаафари обещал поднять этот вопрос на встрече со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

Пентагон прокомментировал свои действия так: командующий на земле посчитал, что сирийские проправительственные силы в районе Ат-Танфа представляют угрозу силам коалиции. При этом понятно, что любые оправдания Вашингтона тут неприемлемы. Этими предлогами Штаты пытаются оправдать агрессию, не имея на то оснований. Заодно они помогают и боевикам, хотя должны с ними бороться. 

Анкара отказалась принимать участие в освобождении Ракки

Штурм Ракки без турецкой армии

Анкара отказалась принимать участие в освобождении Ракки. А все потому, что США по-прежнему намерены привлечь к операции курдов, включая Отряды народной самообороны (YPG). Свое категорическое «фи» выразил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Эксперты отметили, что разногласия Анкары и Вашингтона могут быть на руку России.

При этом Эрдоган подчеркнул, что США уже определили план штурма Ракки и освобождения города от террористов «Исламского государства»* (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ). И он Анкару категорически не устраивает. Как и решение Трампа поставить оружие курдским формированиям для штурма города. И здесь президент США не готов идти Турции на уступки.

Как считают эксперты, такая неуступчивость Вашингтона связана с тем, что у нынешней администрации США практически не осталось союзников в Сирии. Разве что как раз курды, ранее не замеченные в связях с сомнительными террористическими группировками. Потому-то США и считают вправе вести с ними диалог. 

Понятно, что турецкая армия выглядит более мощно, чем курдские формирования: она обучена по стандартам НАТО и могла бы теоретически быть полезной Вашингтону. Но в Белом доме решили сделать ставку на курдов, поскольку их можно использовать для отстаивания своих геополитических интересов и использовать в виде живого щита, чтобы потом приписать лавры от взятия Ракки себе.

За счет наскоков террористы хотят ослабить напор правительственной армии

САА против ИГИЛ

Боевики ИГИЛ провели несколько быстрых атак на трассу, которая соединяет Алеппо и Хаму. За счет этих наскоков террористы хотят ослабить напор правительственной армии. При этом их старания выглядят как затягивание времени. Даже если радикальным исламистам удается отвоевать какой-то участок дороги. то ненадолго. Уже через часы и дни САА забирает контроль над ним обратно. 

Но пока положение дел никак не изменить. У сирийских военных пока не получается обеспечить безопасность трассы на всей ее протяженности, чем и пытаются воспользоваться боевики.

В то же время сирийская армия, которую поддерживает отряды спецназа, атаковала позиции ИГИЛ в восточной части провинции Хомс, к югу от Пальмиры. По сообщениям военных источников, сирийские военные быстро продвигаются в восточном направлении, а исламисты ИГ* несут серьезные потери. Так, САА вернула контроль над заметным участком территории около горы Аль-Абтар.

Сейчас столкновения идут в районе пустыни Бадайя. После того, как силы ИГ были выбить с ряда холмов, они потеряли стратегические высоты. Теперь силы Башара Асада смогут организовать точки для ведения артиллерийского огня и контролировать близлежащую территорию.

* Организация запрещена на территории РФ.

Максим Вручный
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