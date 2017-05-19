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Украина
Украинских чиновников обязали избавиться от российских почтовых ящиков

Украинских чиновников обязали избавиться от российских почтовых ящиков

14:57  19 Мая 2017
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Украинских чиновников обязали избавиться от российской электронной почты

Киев, 19. Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции потребовала от субъектов декларирования изменить электронные адреса на российских доменах на украинские, говорится в сообщении ведомства.

В связи с указом украинского президента Петра Порошенко по решению СНБО о расширении антироссийских санкций, Национальное агентство по предотвращению коррупции на Украине потребовало срочно сменить адреса электронной почты на доменах в зоне «ру” на созданные на украинских серверах. Напомним, что Украина ограничила доступ к российским соцсетям и новостным сервисам, а также расширила список юрлиц и компаний, включенных в санкционных список.​

Ирина Селезнева
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