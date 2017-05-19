ДНР сообщила о гибели четырех человек из-за обстрелов ВСУ

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Донецка, 19 мая. В результате артиллерийских ударов ВСУ по территории Донецкой народной республики за минувшую неделю погибли четыре человека, еще одиннадцать получили ранения. Об этом сообщил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

«Всего за прошедшую неделю в результате обстрелов со стороны Украины двое мирных жителей погибли и шестеро получили ранения. Потери среди военнослужащих Вооруженных сил ДНР составили: двое погибших и пятеро раненых», — говорится в сообщении.

Он также добавил, что всего за минувшую неделю украинские силовики 324 раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 2 146 артиллерийских, танковых и реактивных снарядов.