Сирия: Дамаск ждет экспертов России и Ирана для доработки соглашения о зонах деэскалации

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Женева, 19 мая. Сирийская сторона надеется на обсуждение с представителями России и Ирана в Дамаске способов реализации договоренностей о зонах деэскалации в Арабской республике. По словам главы делегации властей САР на межсирийских переговорах в Женеве Башара Джаафари, договоренности о зонах деэскалации, достигнутые в Астане, касаются определенных районов, а не всей страны.

Как отметил Джаафари, пока не разработаны инструменты реализации данного соглашения.

«Мы ожидаем, что наши российские и иранские союзники прибудут в Дамаск и изучат способы реализации соглашения», — добавил он.

Напомним, ранее замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов подчеркнул, что добиться деэскалации боевых действий и выполнения меморандума — главная задача в Сирии.

Накануне представитель коалиции во главе с США в связи с авиаударов по правительственным силам в Сирии сообщил, что соглашение о зонах деэскалации, как и меморандум по предотвращению авиаинцидентов остается в силе.