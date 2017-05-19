Суд в Петербурге продлил арест Грозовскому

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Санкт-Петербург, 19 мая. Арест бывшего священника, обвиняемого в педофилии, Глеба Грозовского продлен до 14 июня, сообщили в Санкт-Петербургском городском суде.

По версии следствия, Грозовский в 2011 году совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки в православном детском лагере Ленобласти. В 2013 году, как предполагает обвинение, он изнасиловал другого ребенка в православном лагере в Греции.

В городском суде постановили, что арест бывшего священника будет продлен до 14 июня, передает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Ранее адвокат священника Грозовского заявил, что следователь Борис Смирнов боится предварительных слушаний.