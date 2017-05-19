ФАС назвала причину сбоя в работе Интернета и мобильной связи

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Москва, 19 мая. Федеральная антимонопольная служба объяснила сбой связи отключением электричества в здании ведомства. Данные при этом не пострадали.

В компании отметили, что эти проблемы никак не связаны со сбоем в работе «Мегафона». В официальном сообщении ФАС говорится, что в компании продолжаются восстановительные работы.

В пятницу днем стало известно о сбое в работе телефонов и Интернета. Кроме того, о неполадках сообщали ведущие сотовые операторы России, в том числе Yota, «Билайн», «Мегафон».

Ранее сообщалось, что «Мегафон» экстренно устраняет массовые сложности со связью по всей России. Жалобы со стороны пользователей были зафиксированы в Самаре, Казани, Владимире, Москве, Нижнем Новгороде.