Снос теннисного центра на Крестовском острове в Петербурге прошел без голодовок

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Санкт-Петербург, 19 мая. Сообщения СМИ о голодовке на месте сноса теннисного центра на Крестовском острове Петербурга не соответствуют действительности. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Ранее в СМИ сообщалось, что владельцы теннисного центра объявили бессрочную голодовку в связи со сносом объекта в преддверии чемпионата мира по футболу. Однако источник ФАН утверждает, что никаких признаков массовой голодовки на Крестовском острове не наблюдается.

По имеющимся данным, Центр повышения эффективности использования госимущества, ответственный за демонтаж кортов, уже разобрал все конструкции в спокойной обстановке. Также владелец центра дал гарантийное письмо, что сам демонтирует газовое оборудование.