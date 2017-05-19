Буйного итальянца удержала от суицида принесенная полицией чашка капучино

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Рим, 18 мая. Житель итальянского Турина пытался совершить самоубийство, но передумал из-за чашки капучино. Осада квартиры 52-летнего Фердинандо Урцини длилась 22 часа. Накануне итальянец заперся в своем доме на шестом этаже и начал выбрасывать с балкона мебель и бытовую технику прямо на головы случайных прохожих.

В это же время Урчини проводил он-лайн трансляцию в Интернете. Итальянец опубликовал сразу несколько видеороликов, в которых требовал встречи с журналистами. Пожилой мужчина говорил, что ему угрожает известный мафиозный клан.

После долгого сопротивления итальянец, страдающий биполярным расстройством, открыл дверь карабинерам, который принесли ему капучино на завтрак. Выяснилось, что Урцини провел какое-то время в психиатрической больнице. Причиной обострения болезни могли стать развод с женой или финансовые проблемы, пишет газета La Repubblica.