Около трех тысяч немцев ежегодно возвращаются в Россию

В закладки

Скопировать

Москва, 19 мая. Президент Федеральной национально-культурной автономии российских немцев рассказал о миграции из РФ в Германию и обратно.

По данным Генриха Мартенса на 2010 год в РФ проживало около 400 тысяч российских немцев, однако не все из них указывали свою национальность в анкете. Реальная цифра составляла 600-700 тысяч человек. С началом Перестройки российские немцы начали массово покидать страну и возвращаться на историческую Родину.

Сейчас в РФ ежегодно возвращается около трех тысяч российских немцев. Чаще всего, отмечает Мартенс, это связано с тем, что они считают именно Россию своей Родиной и предпочитают вернуться в привычную среду. Многие, поднакопив денег, инвестируют их в производство в тех местах, откуда они родом, пишут Известия.