Меркель: Brexit будет дорого стоить Великобритании

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Берлин, 19 мая. Брюссель и Лондон сядут за стол переговоров по Brexit через три недели, 9 июня, на следующий день после досрочных парламентских выборов в Великобритании.

И если англичане не будут готовы пойти на компромисс по вопросу о свободах Евросоюза, то это может им стоить слишком дорого. Об этом напомнила канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи в Берлине, на которую были приглашены предприниматели.

Она уверена, что нельзя ограничивать передвижение по территории Великобритании для граждан стран-членов ЕС, пишет газета «Известия».

Кроме того, канцлер выступает и против предполагаемого ограничения на трудоустройство граждан Евросоюза, которое хочет ввести Лондон, и готова к ответным мерам.