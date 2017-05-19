Власти Чернигова за 557 долларов развернули памятник Хмельницкому спиной к Москве

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Киев, 19 мая. Власти украинского города Чернигов развернули памятник гетману Богдану Хмельницкому спиной к Москве. Этот шаг им обошелся в 14,5 тысячи гривен или 557 долларов из бюджета, сообщили представители пресс-службы Черниговского городского совета.

Теперь памятник Хмельницкому стоит лицом к центральной площади города и Пятницкой церкви.

«Далее строители будут продолжать работы по реконструкции постамента», — рассказали в городской администрации.

Известно, что развернуть памятник гетману спиной к Москве, стоило властям Чернигова 14,5 тысячи гривен или 557 долларов из бюджета города. Стоит отметить, что это лишь малая часть запланированных работ.

Ранее коммунальщики Киева отмыли памятник генералу Ватутину, атакованный ранее неонацистами.