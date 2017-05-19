В Алеппо экономят электричество и восстанавливают ЛЭП

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Алеппо, 19 мая. В крупнейшем сирийском городе полным ходом идет восстановление электрохозяйства.

Алеппо несколько лет живет в режиме жесточайшей экономии электричества, несколько раз в сутки в городе отключают свет. Нехватка энергии в Алеппо компенсируется дизель-генераторами, которые установлены по всем кварталам. Каждый из них дает электричество на несколько десятков квартир по 10 часов в сутки.

Мощнейшая на Ближнем Востоке теплоэлектростанция находится в Алеппо, но простаивает уже который год. Боевики вывели из строя все пять генераторов. Починить их невозможно из-за западных санкций, сирийцы надеются запустить хотя бы один из них при помощи российских специалистов.