Киев обнуляет пошлины на азотные удобрения для всех стран, кроме России

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Киев, 19 мая. Украинские власти приняли решение о возобновлении ввозных пошлин на некоторые виды азотных удобрений из России. Об этом сообщает министерство экономического развития и торговли Украины.

Уточняется, что отныне в отношении всех российских производителей карбамида и карбамидно-аммиачной смеси будет применяться пошлина в размере 31,84%. Мера начнет действовать на следующий день после публикации соответствующего сообщения в «Правительственном курьере».

Как пояснили в ведомстве, данное решение было принято по результатам антидемпингового расследования, которое якобы показало наличие фактов демпинга, которые нанесли ущерб украинским производителям химических удобрений и создали угрозу продовольственной безопасности Украины. Также опасения со стороны украинских властей вызывает то, что доля российских удобрений на украинском рынке составляет 80-90%.

Примечательно, что для всех остальных стран — поставщиков азотных удобрений украинские власти решили обнулить пошлины.