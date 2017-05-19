Окончательная расстановка всех точек над всеми дискуссиями о Победе

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Я наблюдаю все эти разгорающиеся перед Днем Победы споры уже десяток лет. Знаю, откуда и какие будут вбросы, источники, персоналии. Какие темы будут подняты.

И хотел бы поделиться с уважаемыми согражданами опытом.

Помните, в школе была математика? А на математике была такая процедура, как «сокращение уравнения»?

Так вот, все вбросы к 9 Мая можно также «сократить» до изначального посыла, скрытого под внешними морализаторскими ухищрениями. А сократив их и выделив главное, можно с той же математической точностью описать источник посыла и его интересы.

«Нечестная Победа»

Первая группа вбросов такова: «Трупами завалили», «Индустриализацию вам американцы сделали», «Победил лендлиз», «Космодемьянская — ненормальная», «Заградотряды и штрафбаты» и так далее.

Вторая группа: «Защищали ГУЛАГ», «Всех пленных репрессировали», «Изнасиловали два миллиона немок», «Сталин хуже Гитлера», «Равная роль СССР и Германии в развязывании войны», «Сталин тоже хотел всех евреев уничтожить»…

Есть еще третья группа, но о ней немного позже.

Эти группы разделены по объектам, на которые направлены. Первая группа направлена на силу советского народа и советской страны.

Цель создателей этих вбросов в том, чтобы показать: пусть победа и была на стороне СССР, но эта победа не заслуженная. Она либо является чужой заслугой — например, союзников. Либо достигнута нецивилизованными, нечестными методами.

То есть Победа — не настоящая. Это отрицание Победы как результата превосходства в материальной силе — науке, промышленности, военном деле.

Краткий посыл: «Нет, вы не сильнее».

Вторая группа утверждений, исторических мифов и вбросов группируется вокруг другого объекта — правоты СССР в войне. Ими отвергается моральное право нашего народа на Победу. Отрицается его моральное превосходство.

То есть, эта Победа — не победа Добра. А победа одного зла над другим, пока Добро страдало в углу или спасало рядового Райана.

Что в итоге сводится к посылу «Нет, вы не лучше».

Не лучше кого? Не сильнее кого?

«Вы не лучше нас», конечно. И что же это у них за «мы»?

«Мы» — это цивилизация Запада, которая объявила себя сейчас единственной цивилизацией человечества. А до этого, воплотившись в Третьем Рейхе, — объявляла себя сверхчеловечеством.

Что в принципе — одно и то же.

Мы были лучше

Это отрицание — отрицание поражения претензии на сверхсилу. Потому что СССР («русские») оказались сильнее. Они лучше воевали. Они были храбрее, были лучше вооружены. Их танки были лучше. Их ученые и инженеры «от сохи» были умнее и профессиональнее отпрысков инженерных европейских династий.

Калашников — гений. А Шмайсер — усердный хорошист, который Михаилу Тимофеевичу годится только в подмастерья.

«Тигр» — отличная машина. Но ИС — лучше.

Да — в основе Т-34 лежал «Кристи». Но ни к 41-му, ни к 45-му году никто из авторов или обладателей «Кристи» не смог создать ничего подобного.

Да, лендлиз был. Это были целых 2% от ВВП СССР. Но он был и в другую сторону, в частном порядке.

Да, индустриализация была во многом проведена с помощью западных технологий. Но разве американские заводы не трудились исправно и на Рейх?

Наши генералы из народа — хитрее и коварнее прусской, французской и любой другой военной аристократии.

В русском, казахе, грузине и прочих советских народах, надевших ватник — одежду войны и труда, — оказалось достоинства, ума, благородства, храбрости больше, чем во всех них вместе взятых, вместе с их мундирами.

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Их отрицание Победы — отрицание морального превосходства советского народа над ними. Они не могут признать своего падения. Когда одна часть Европы ревела «Зиг хайль!» — вторая пила баварское, бургундское, работала на заводах, в ресторанах и борделях.

И если бы не де Голль и Британия — позор был бы полным и окончательным.

Можем повторить

Есть и третья группа утверждений. Красочным примером для нее может служить статья Юлии Латыниной «Не можете повторить».

Процитирую:

«Можете повторить? Что? Взятие Берлина?

<...>

Но, простите, чтобы воевать, нужно оружие. 15 тыс. танков? 10 тыс. самолетов? Кто будет заведовать этим производством? Ротенберг? Ковальчук? Илья Елисеев из фонда «Дар»?

<...>

Посмотрите на карту, господа, — я вам открою великую тайну — там, по пути на Берлин, члены НАТО и Евросоюз. Вместе с кем вы будете воевать?

<...>

Что вы будете бомбить — свои виноградники в Тоскане, свои особняки в Лондоне и свои виллы в Ницце? Как говорил Станиславский, не верю. Куда же вы будете посылать детей и где же вы будете хранить наворованное?

<...>

Не можете. И слава богу».

Что тут является предметом атаки? Преемственность.

«Вы — не ваши предки. Вы — выродились, а мы — стали сильнее и готовы попытаться еще раз».

Да, мы изменились. Мир изменился. Нет у нас Сталина и Берии. К добру или к худу, но нет. Есть только Путин и Рогозин. Нет в союзниках США и Англии. Есть Осетия, Науру (это, кстати, маловероятно). Китай. Индия. Иран. Латинская Америка.

Да, элита у нас — не образец. А когда она была шоколадом? Против кого Берия заводил при НКВД Главное экономическое управление? Против рабочего класса, что ли? Не за это ли вы его так ненавидите?

Наверное, всего этого было бы недостаточно против Третьего Рейха и фюрера. Его штурмовиков, СС.

А где они, кстати?

Войну заканчивают герои

Где они, ваши фюреры, Юлия Леонидовна? Порошенко с «тербатами»? Меркель? Макрон? Хиллари Клинтон? Качиньский?

Где эти стальные легионы сверхчеловеков, готовые доказать свой статус в схватке не с полуголыми неграми в Африке, а с русскими, казахами, чеченцами и другими народами в российской форме?

Так что, может, не так все и плохо? А, Юлия Леонидовна? Может, не так все «слава Богу»?

Мы — несовершенны. У нас лишний вес, потребительство, блуд, пьянство, кризис среднего возраста, облысение и реновация.

А у предков были бараки, вши, нехватка образования и нацкадры.

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Тут ведь дело не только в тех, кто начал войну. А в тех, кто ее закончил. В огонь войны попадают все — собственники, трусы, двоеженцы, дураки, суеверы, жадины… А заканчивают ее герои, из которых огонь выжег грязь и оставил только чистое золото.

Страшно это. Не хотим повторять. Ой, не хотим. Но относимся к вопросам с другой стороны со смирением перед волей Божьей и законами истории.

Что они хотят от нас — нам неизвестно. Известно только то, что избежать своей судьбы никому не дано.

Так что на все эти «Вы не сильнее, вы не лучше, не можете повторить» есть только один правильный ответ:

«Вы фашисты. Мы — лучше. Хочешь проверить, похож ли я на прадеда, — попробуй, фашистская гадина».