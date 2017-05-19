Стало известно, где пройдет чемпионат мира по хоккею в 2021 году

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Кельн, 19 мая. Чемпионат мира по хоккею в 2021 году примут Минск и Рига. Совместная заявка Белоруссии и Латвии была утверждена на заседании конгресса Международной федерации хоккея в Кельне.

ЧМ по хоккею ранее уже проходил в Минске и Риге. В 2006 году хозяйкой турнира была Латвия, в 2014 году — Белоруссия. За их заявку проголосовали 55 человек. Чуть меньше голосов (52) набрала Финляндия. Ожидается, что в 2021 году полуфиналы, финал и матч за третье место пройдут на стадионе «Минск-Арена»

Добавим, в субботу, 20 мая, состоятся полуфиналы чемпионата мира по хоккею — 2017. Зрителей ожидают матчи Россия — Канада и Финляндия — Швеция.