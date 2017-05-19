Джаафари назвал удар США по конвою в Сирии терроризмом и массовым убийством

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Женева, 19 мая. Удар международной коалиции во главе с США по конвою проправительственных сил Сирии является терроризмом и массовым убийством. Об этом заявил представитель правительства Сирии на переговорах в Женеве Башар Джаафари.

Он пояснил, что данный вопрос широко обсуждался в ходе сегодняшних переговоров с представителем генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой в Женеве.

«Важно то, что наши политические амбиции выше, потому что мы хотим бороться с терроризмом, который представлен в нашей стране вооруженными группировками, а также государственным терроризмом, в который входит американская агрессия, французская агрессия и британская агрессия», — цитирует Джаафари Reuters.

Напомним, 18 мая авиация возглавляемой США международной коалиции нанесла удар по конвою проправительственных сил Сирии на юго-востоке страны. Позднее представитель Пентагона заявил, что сирийский конвой якобы нарушили зону безопасности, приблизившись к военной базе, где дислоцируются американские военные инструкторы.