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Общество
Воронеж увидел войну и мир глазами детей Донбасса

Воронеж увидел войну и мир глазами детей Донбасса

14:25  19 Мая 2017
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Воронеж увидел войну и мир глазами детей Донбасса

Воронеж, 19 мая. В музее-диораме начинает работу выставка рисунков детей Донбасса, посвященных войне и миру. В Воронеж привезли 57 работ юных художников — воспитанников художественных школ, сообщают местные СМИ.

Организаторы обещают, что выставка никого не оставит равнодушным. Ведь представленные на ней рисунки передают то, что в последние годы происходит в Донбассе, искренно и откровенно передают стремление к миру и спокойствию в регионе.

Воронеж увидел войну и мир глазами детей Донбасса

Выставка «Война и мир глазами детей Донбасса» будет открыта в течение месяца. До воронежцев ее уже успели увидеть жители Астрахани и Крыма.

Алексей Громов
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