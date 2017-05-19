Сирия сегодня: «Тигры» зачищают Алеппо от ИГ, МИД России об ударе коалиции США по САР

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Сирия, 19 мая. Сирийские военные освободили за 72 часа 13 населенных пунктов в восточном Алеппо, боевики нарушили меморандум о зонах деэскалации в городе Даръа, пострадавших в резне ИГ* детей из Акареб Ас-Сафии доставили в больницу. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Нарушение меморандума в провинции Даръа

Боевики вновь нарушили меморандум о зонах деэскалации в Сирии, сообщает сирийское информагентство SANA. Радикальные исламисты обстреляли ракетными снарядами парк в квартале Аль-Кашеф, расположенном в городе Даръа. В результате террористической атаки погибли пятеро детей, десятки мирных жителей, включая 13 детей, были ранены.

По словам директора департамента здравоохранения провинции Даръа Абдель-Вудуда Аль-Хомси, число погибших может увеличиться, поскольку многие из пострадавших в тяжелом состоянии. Накануне от полученных при обстреле травм скончался еще один ребенок.

ИГ не щадит никого

Пострадавших и погибших в результате атаки боевиков «Исламского государства»* (ИГ, ИГИЛ*, арабское — ДАИШ; террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) в городе Акареб Ас-Сафия (Хама) доставили в больницу Саламе, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

По меньшей мере, 50 человек, включая женщин и детей, погибли, и еще около 100 получили ранения в результате нападения ИГИЛ. Один из очевидцев рассказал, что «они прокрались к домам, пока люди спали; [боевики ИГ] убили и обезглавили их».

Сирийские военные смогли предотвратить еще несколько атак ИГ в соседних деревнях Аль-Саббаура и Аль-Мабуджа.

Ранее сообщалось, что радикалы ИГ атаковали ряд КПП в восточной части Хамы, нацелившись на позиции национальных сил обороны вблизи города Акареб Ас-Сафия. Террористы напали на мирных сирийцев и убили множество жителей населенного пункта.

«Тигры» против ИГИЛ в Алеппо

Сирийская арабская армия (САА) возобновила свое наступление в восточной части Алеппо, атакуя позиции радикалов ИГИЛ в северной части равнины Маскана, сообщает Al-Masdar. Во главе с элитным подразделением САА «Тигры» военные начали наступление на позиции ИГИЛ в деревнях Кувас и Аль-Хамра, расположенных в восточном Алеппо. При наступлении между правительственными войсками и вооруженными группировками радикальных исламистов завязалось ожесточенное боестолкновение.

Отмечается, что у боевиков не было возможности удержать населенные пункты, и террористы были вынуждены отступить к югу от Куваса и Аль-Хамры, чтобы не попасть в руки к сирийским военным. С захватом Куваса и Аль-Хамры САА за последние 72 часа освободила 13 деревень в восточной части Алеппо.

МИД РФ прокомментировал удар коалиции по Сирии

Замминистра иностранных дел России Геннадий Гатилов назвал удар ВВС коалиции во главе с США по позициям проправительственных отрядов в Сирийской Арабской Республике «неприемлемым и нарушающими суверенитет» страны. По его словам, любые военные действия, которые могут повлечь обострение обстановки в регионе, «влияют на ход политического процесса».

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что действия против войск легитимного правительства Башара Асада — «это не операция против террористических группировок ИГ и «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России. — Прим. ФАН)».

* Организация запрещена на территории РФ.