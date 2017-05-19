Импичмент Трампа как операция прикрытия: в США создается «русское лобби»

В закладки

Скопировать

В США противники Дональда Трампа продолжают раскручивать тему «русского влияния» на президентские выборы 2016 года, якобы благодаря которому Белый дом в Вашингтоне занял эпатажный нью-йоркский миллиардер, а не экс-госсекретарь Хиллари Клинтон.

В американском медиапространстве речь уже открыто и все активнее идет об импичменте — к этому призвал, например, конгрессмен-демократ от штата Техас Альберт «Эл» Грин — и даже о «второй гражданской войне». Сам 45-й президент США публично заявил, что против него развязана «охота на ведьм», сравнимая с маккартизмом 50-х годов прошлого века. То есть все более чем серьезно…

Противники Трампа выходят на свои митинги и демонстрации в шапках-ушанках с красными звездами, бутылками русской водки, а ведущие масс-медиа переполнены карикатурами с Путиным и Трампом, на обложке журнала Time появился даже коллаж Белого дома с собором Василия Блаженного.

Наверное, такое нагнетание антирусской истерии кажется ее организаторам сильным или даже беспроигрышным ходом для достижения своих целей. Вопрос только в том, что это могут быть за цели и насколько они вписываются в спектр реальных последствий подобной кампании, которая после отставки директора ФБР Джеймса Коми приобрела новый импульс.

Возвращение бумеранга

Кстати, в комментариях к этой громкой отставке на заднем плане почти неприметно прошла информация о том, что случай с отставкой главы ФБР — лишь второй в истории «конторы Гувера». А первый состоялся 19 июля 1993 года, когда 42-й президент США Билл Клинтон аналогичным образом поступил с Уильямом Сешнcом, обвиненным в злоупотреблении служебным положением (куда-то не туда он слетал за государственный счет и какой-то забор за 10 тысяч долларов построил). Вот такие, оказывается, были запредельно высокие моральные стандарты в Америке образца лета 1993 года…

А если взглянуть на ситуацию с другой стороны, то окажется, что Уильяма Сешнса на пост директора ФБР 2 ноября 1987 года назначал еще 40-й президент США Рональд Рейган, и в этом своем качестве мистер Сешнс, несомненно, имел отношение ко всем политическим событиям периода 1987–1993 годов, отстаивая «республиканскую» позицию по отношению сначала к Советскому Союзу, а затем и к России.

Эта позиция хорошо известна по заявлениям Джорджа Буша-старшего, и она сводилась к тому, что «поверженную» в результате «холодной войны» Россию нужно не добивать «рыночными реформами», а сделать своим главным и сильным союзником. Но тогда инстинкт «пограбить» в американских элитах взял свое, Россию решено было беспощадно грабить, а на политическую арену выдвинулся Росс Перо, отобравший у республиканцев почти 19% голосов.

Поэтому в Белый дом попал губернатор штата Арканзас и любитель игры на саксофоне Клинтон, получивший при явке 55,2% избирателей 43% голосов. Не исключено, что глава ФБР, несмотря на это, продолжал выступать против и не давал свое добро на реализацию сценария «черного октября» 1993 года в Москве, за что и поплатился своим креслом.

Забавно, что человек по фамилии Сешнс оказался действующим лицом и нынешней отставки директора ФБР — соответствующее представление президенту Трампу давал формальный начальник Коми, генеральный прокурор/министр юстиции США Джефферсон Сешнс.

Не знаю, доводится ли он родственником «первому» Сешнсу, но в любом случае можно сказать, что бумеранг вернулся. Правда, пока не до конца ясно, с какой целью, но, возможно, через два-три месяца неопределенность по данному вопросу значительно уменьшится.

Импичмент? А что дальше?

Но вернемся к американской истерике относительно «русского следа» в избрании 45-го президента США.

Если даже допустить, что усилия оппонентов «Большого Дональда» увенчаются успехом и он покинет Белый дом в результате или под угрозой импичмента, что случится дальше? Президентом признают Хиллари Клинтон, объявят перевыборы или новые досрочные выборы?

Разумеется, ничего подобного! Овальный кабинет станет рабочим местом нынешнего вице-президента США, экс-губернатора штата Индиана Майкла Пенса, только и всего. То есть все, кто выступает против «кремлевской марионетки» Трампа, фактически выступают в пользу Пенса, «системного» политика, который стал напарником нью-йоркского миллиардера в обмен на согласие верхушки республиканцев признать его официальным кандидатом от «великой старой партии».

Под колпаком у Мюллера: в США экс-директор ФБР стал спецпрокурором по России

В данной связи важно то, что любые обещания Трампа — это не обещания Пенса, и наоборот. Во всяком случае, пока. Поэтому уход 45-го президента США до истечения срока его полномочий в январе 2021 года может иметь смысл, только если состоится в ближайшие полгода. В противном случае «борозда Трампа» окажется уже чересчур глубокой, чтобы можно было безболезненно «выпрыгнуть» из нее — разумеется, включая формат отношений с Россией.

Операция «Ы»

Но это, так сказать, только второе дно чемодана. Третье заключается, как ни странно, в том, что атака на Трампа действительно делает Россию мощным фактором внутриамериканской политики, как заметил, в частности, такой авторитетный эксперт, как Федор Лукьянов.

Он умолчал только о том, что данная атака заставляет сторонников Трампа в американском обществе не только воспринимать Россию как своего союзника, но и — чем дольше и активнее будет идти эта атака — все больше ассоциировать и идентифицировать себя с Россией. А это уже не шутки — тем более что аналогичные процессы, пусть в меньших масштабах, будут идти и среди «ушаночно-водочных» симуляторов «русского следа», и среди массы американского общества, наблюдающего за этим «политическим цирком» по расшатыванию институтов государственной власти США.

Порой даже закрадывается подозрение, что эта «бесплатная реклама» России — дело рук тех же структур, которые создавали и продвигали «феномен Трампа». Вдобавок эти крики и вопли фактически нейтрализуют любые действия нынешнего американского руководства в отношениях с Кремлем, предоставляя российской стороне дополнительные «степени свободы».

И если в США есть британское, китайское, мексиканское, израильское, саудовское и прочие лобби, то теперь, когда, оказывается, Путин, Лавров, Кисляк и «русские хакеры» определяют результаты президентских выборов, а также важнейшие кадровые назначения в американском правительстве, — очередь на запись в российское лобби должна начинаться за несколько километров от Капитолия и Белого дома…

Красная Honda апокалипсиса: зачем Ричард Рохас задавил людей на Таймс-сквер

Все вышесказанное приводит нас к парадоксальному, на первый взгляд, выводу — о том, что атака против Трампа на самом деле не имеет никакого отношения к 45-му президенту США лично, а является «операцией прикрытия», то есть операцией «Ы», для реализации какого-то сверхважного решения, способного фундаментально изменить «расстановку сил» как на американской, так и на международной политической арене.

Для нас в первую очередь здесь важно то, что такая «перестановка» не будет иметь направленного антироссийского характера.