В СНБО рассказали, что ждет посещающих запрещенные российские сайты украинцев

Киев, 19 мая. Украинцы, посещающие запрещенные российские сайты, не будут наказаны, заявил руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО Украины Валентин Петров.

Петров прокомментировал возможности пользователей Интернета на Украине обходить блокировку запрещенных российских сайтов.

«Мы не касаемся контента, — констатировал он, — и даже если какие-либо пользователи — сейчас появилось много рецептов обхода появились, разные VPNы, TORы, – пожалуйста, пользуйтесь, пользователи никоим образом за это не будут наказываться».