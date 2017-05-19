Челябинский губернатор купил дом для многодетного отца-одиночки

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Челябинск, 19 мая. Губернатор области Борис Дубровский выделил миллион рублей на покупку дома для многодетного водителя пожарной машины, который занимается воспитанием потомства в одиночку. Часть средств собирали благотворители и предприятия Увельского района.

Сотрудник пожарно-спасательной части Раиль Самихов и его дети проживали в деревне Нехаево. Построенный в 1920 году дом, площадь которого занимает 50 квадратных метров, не имел канализации и центрального отопления. Отец-одиночка умудрялся учить двух дочек в музыкальной школе, расположенной в 14 км от их дома. Младшего ребенка каждый день возили в детский сад.

Начальник регионального ГУ МЧС Юрий Буренко попросил губернатора Челябинской области Бориса Дубровского помочь пожарному. Увельские предприятия ООО «Ресурс» и ООО «Кварц» тоже не остались равнодушными к проблемам многодетного отца, передает Ura.RU.

Отметим, что в прошлом году в челябинском правительстве было куплено пять квартир для многодетных семей.