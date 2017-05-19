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Новости Сирии
Пальмира: правительственные войска атаковали ИГ на востоке провинции Хомс

Пальмира: правительственные войска атаковали ИГ на востоке провинции Хомс

14:23  19 Мая 2017
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Пальмира: правительственные войска атаковали ИГ на востоке провинции Хомс

Пальмира, 19 мая. Регулярные войска начали наступательную операцию под прикрытием отрядов спецназа к югу от древнего города.

Военные источники сообщают, что сирийские военные стремительно продвигаются в восточном направлении, боевики террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) несут серьезные потери. Армия вернула контроль над большим участком территории около горы Аль-Абтар.

Пальмира: правительственные войска атаковали ИГ на востоке провинции Хомс

Боестолкновения ведутся в районе пустыни Бадайя, отмечается, что игиловцы выбиты с ряда холмов, на которых правительственные войска смогут организовать огневые точки для артиллерийского контроля близлежащей территории.

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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