Греф рассказал, как долго продержатся антироссийские санкции

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Москва, 19 мая. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в ближайшие три года антироссийские санкции отменять не будут. В данном вопросе необходимо ориентироваться на негативный прогноз, считает он.

В интервью телеканалу CNBC президент Сбербанка заявил, что санкции были введены по политическим причинам, их снятие тоже будет обусловлено политикой.

«Это в какой-то мере тупик, который пока приводит к тому, что мы в своей трехлетней стратегии ориентируемся на более негативный сценарий, когда санкции не будут отменяться», — добавил он. Греф также отметил, что в России уже полностью адаптировались к сложившейся ситуации.

Во вторник, 16 мая, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что за последние три года импорт продовольствия в Россию сократился в 1,7 раза. Финансовые потери стран, которые поддержали антироссийские санкции, составляют 100 миллиардов долларов, что превышает убытки России в два раза.