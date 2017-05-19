Конгресс США рассмотрит резолюцию о признании Иерусалима столицей Израиля

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Вашингтон, 19 мая. Американские сенаторы намерены перенести посольство США в Иерусалим.

США должны признать Иерусалим неразделенной столицей государства Израиль, говорится в тексте резолюции, американское посольство необходимо переместить в данный город. RT сообщает, что на сайте госзакупок Штатов уже опубликован тендер на закупку специального оборудования, предназначенного для посольства США в Иерусалиме.

Все оборудование должно быть доставлено на склад в городе Рамалле, который находится в 13 километрах от Иерусалима. Таким образом, перенос американского посольства в Иерусалим уже начался.