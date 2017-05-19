В закладки

Скопировать

Папа Римский Франциск вызвал к себе для объяснения посла Украины в Ватикане. Глава Римско-католической церкви крайне обеспокоен двумя резонансными законопроектами, внесенными в Верховную раду и призванными ограничить деятельность Украинкой православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). О дипломатическом эпизоде сообщил миру клирик УПЦ МП, протоиерей Николай Данилевич.

«Ватикан обеспокоен возможностью принятия законопроектов 4128 и 4511. Вызвали нашего посла Украины при Ватикане. Ватикан полностью солидарен с позицией, высказанной римско-католическим епископом Станиславом Широкорадюком на эту тему», — пишет священник на своей странице в Facebook.

Напомним, что ранее епископ Харьковско-Запорожского диоцеза Римско-католической церкви Станислав Широкорадюк подверг резкой критике поданные в Раду законопроекты. Законодательные инициативы, направленные против УПЦ МП, должны были быть рассмотрены украинским парламентом вчера, но они были сняты с повестки пленарного заседания Рады. Новая дата их рассмотрения пока неизвестна, тем не менее в том, что они направлены против канонической православной церкви, не приходится сомневаться.

Первый законопроект — «Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Верховной радой агрессором» — предполагает учредить особую процедуру назначения руководства УПЦ МП. Если законопроект станет законом, то церковным властям придется согласовывать кандидатуру митрополитов и епископов с государственными властями Украины.

Второй законопроект должен внести изменения в украинский закон «О свободе совести и религиозных организациях» по части подчиненности религиозных общин. В случае его принятия украинские власти получат возможность изгнать православных монахов из Киево-Печерской лавры.

В УПЦ МП уже назвали документы репрессивными и опасными. Там считают, что они узаконят захват храмов.

«Это неплохо, что Ватикан включился. Наша церковь просила его об этом, и это сыграло свою роль. Впрочем, католические деятели на Украине и прежде того высказывали свои опасения в связи с этими законопроектами, по крайней мере, с тем из них, который предполагает возможность государства вмешиваться в назначение религиозных руководителей и лидеров общин. Эта идея полностью противоречит и международно-правовым установкам, и практике, которая сложилась в большинстве стран», — заявил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей протоиерей Всеволод Чаплин.

Отец Всеволод около 20 лет участвовал в работе консультативного совета ОБСЕ по вопросам свободы религии и убеждений, а потому по собственному опыту знает, что там всегда крайне негативно расценивали любое нарушение автономии религиозных организации. Особенно это касалось вопросов назначения или избрания религиозных лидеров.

«Такие законопроекты не понравятся ни одной религиозной общине, потому то, что Ватикан действует — не удивляет. Послушают ли Папу украинские власти? Самое главное, чтобы они послушали свой народ. Даже сейчас люди массово собирают подписи против этих законопроектов. Уже собрано несколько сотен тысяч подписей. Устраиваются уличные акции. Я думаю, что так и надо разговаривать с нынешними властями Украины. Все же не просто так митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука назвал их «слугами дьявола». Не следует ждать от них милости, не нужно просить их и пытаться заигрывать с ними. Нужно требовать соблюдение религиозной свободы и других свобод, которые сегодня попирают на Украине», — продолжает протоиерей.

Всем противникам антирелигиозных украинских законопроектов следует «перейти в наступление», считает Чаплин. «Нужно настаивать на том, чтобы христианские ценности — такие ценности, как семья и строгость нравов — были зафиксированы на уровне права и политики. Я надеюсь, что сегодняшний урок еще раз это подчеркнет. Если все время сидеть в обороне и пытаться понравиться — тем более «слугам дьявола» — то и тебя рано или поздно заставят играть в дьявольскую игру», — подводит итог Всеволод Чаплин.

Напомним, что УПЦ МО является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата. Также на территории Украины действуют непризнанные мировым православием структуры — Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь. При этом в УПЦ МП неоднократно сообщали о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов представителями УПЦ КП. Только за последние два года УПЦ МП потеряла около 40 храмов.