Донбасс: украинские пограничники заблокировали КПП на линии соприкосновения

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Киев, 19 мая. Государственная пограничная служба Украины приостановила пропуск людей и автомобилей через контрольно-пропускной пункт «Гнутово» на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным украинской погранслужбы, около 09:00 прекращен пропуск на КПП «Гнутово» со стороны Донецкой народной.

«В связи с этим решением штаба АТО, контрольно-пропускные операции на контрольно-пропускном пункте «Гнутово» были временно приостановлены. Среди граждан, которые следуют через линию разграничения, проводится разъяснительная работа», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Следственный комитет Российской Федерации возбудил четыре уголовных дела по фактам артиллерийских ударов ВСУ в Донбассе. В настоящее время следователи выясняют, кто отдавал и исполнял приказы об использовании тяжелого вооружения против мирного населения Донбасса, передает телеканал «360».