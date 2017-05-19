Украинцам предложили заменить «ВКонтакте» соцсетью Ukrainians

В закладки

Скопировать

Киев, 19 мая. Программисты IT-компании StartupSoft из Канады предложили создать на Украине соцсеть Ukrainians. В настоящее время разработчики собирают электронные подписи, чтобы удостовериться, что украинцам интересна данная соцсеть.

По предварительным данным, на реализацию данного стартапа программистам отвели четыре месяца. Разрабатывать соцсеть будет команда из 30 программистов. Ожидается, она будет разработана сразу для трех платформ: web, Android и iOS.

Как сообщило RT, в пятницу Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины потребовало от субъектов декларирования заменить электронные адреса на российских доменах (mail.ru, yandex.ru, bk.ru) в реестре деклараций. Соответствующее требование связано с указом президента Украины Петра Порошенко.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Киева наложить запрет на российские соцсети связано с желанием блокировать альтернативные источники информации. Украинские депутаты «Оппозиционного блока» также считают, что запрет на российские соцсети нарушает права украинцев, в частности — право на свободу слова и информации, что является преступлением против общества.