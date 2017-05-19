Не все дыры заштопаны: почему абоненты «Мегафона» внезапно остались без связи

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Абоненты «Мегафона» в нескольких городах, включая и Москву, остались без связи. Сам оператор сообщил о массовых сбоях в работе на своей странице в Twitter. Является ли этот сбой продолжением истории с вирусом-вымогателем? Разбиралось Федеральное агентство новостей.

Проблемы, как выяснилось, касаются голосовой связи. Абоненты не всегда могут дозвониться до своих контактов в адресной книжке. При этом проблем с работой Интернета нет. Поэтому «Мегафон» советует звонить через мессенджеры.

В Москве и нескольких городах - временные сложности с голосом. Успешность дозвона снизилась на 30%. Звонки возможны через мессенджеры. — МегаФон (@megafonru) May 19, 2017

Сотрудники компании, по словам пресс-службы «Мегафона», делают все возможное, чтобы провести восстановительные работы максимально быстро. При этом число жалоб от абонентов не уменьшается. О проблемах со связью сообщают на страничке оператора в социальных сетях люди из Уфы, Самары, Нижнего Новгорода, Тольятти и других городов. У многих связи нет вовсе.

Напомним, совсем недавно компьютеры сотрудников «Мегафона» подверглись атаке вируса-вымогателя WannaCry. Через три дня компания сообщила о полной ликвидации последствий атаки. Но что же случилось сейчас?

«Возможно, это продолжение истории с вирусом-вымогателем. У это вируса было много последователей, появилась куча версий и разновидностей. Мне кажется, что все дыры еще окончательно не заштопаны. «Мегафон» — компания большая. Какие-то компьютеры и серверы специалистам удалось привести в порядок, но другая часть, возможно, еще пока до конца не восстановлена. Лучший способ борьбы с этим вирусом — резервное копирование информации на съемные диски. Вирус шифрует все файлы, а дешифровальщики даже наших ведущих антивирусных компаний не совершенны и не всегда помогают», — комментирует директор агентства бизнес-разведки «Р-Техно» Роман Ромачев.

Метод работы WannaCry уже известен. Он попадает на компьютеры через почту, вместе со спамом. Если случайно открыть вредоносное письмо, сразу активируется программа. Она зашифрует все файлы на жестком диске устройства и вывесит на рабочем столе предложение отправить определенную сумму в биткоинах. Сообщалось также, что программист из Таиланда на этой неделе создал программу, блокирующую вирус-вымогатель. Ее сразу скачали несколько десятков тысяч пользователей со всего мира.

Некоторые СМИ подхватили информационную волну неполадок в «Мегафоне», вписав туда также такие компании как Yota и «Билайн». Понятно, что один сотовый оператор — это еще не показатель, но сразу три — уже тенденция.

Правда, в офисе того же «Билайна» корреспондента ФАН быстро успокоили.

«Сеть у нас работает абсолютно в штатном режиме, нет никаких аварий. Была всего лишь одна публикация всего одного СМИ: журналисты неверно трактовали наше сообщение в Twitter. Там говорилось, что у нас на одной базовой станции в одном регионе есть неполадки. Так просто неудачно совпало по времени, что наш твит вышел в одно время с информацией об аварии у «Мегафона». Соответственно, пошла неверная интерпретация, что у нас тоже авария. Просто СМИ должны работать с фактами, а не интерпретациями», — рассказал директор по внешним коммуникациям «Билайн» Андрей Быкасов.

Несмотря на излучаемое сотрудниками компании спокойствие тот же Twitter «Билайна» буквально разрывается от жалоб. Вот пример типичной переписки.

Пользователи больше жалуются на слабый дозвон абонентам другой сети — но скорее на это оказывают влияние проблемы «Мегафона». Однако стена в Twitter обновляется раз в две-три минуты. Это все жалобы, претензии, просьбы разобраться...

И вот спустя несколько часов пресс-служба «Мегафона» все-таки назвала причину сбоя в сети. По словам сотрудников компании, это все из-за массового обновления операционной системы Android на смартфонах абонентов. Из-за этого возникают проблемы с исходящими и входящими звонками. Важно и то, что «Мегафон» отрицает связь сбоя в сети и вирусной атаки WannaCry, говоря также об аварии на одном из элементов сетевого оборудования. При этом оператор уклонился от точных формулировок, когда закончатся восстановительные работы.

Добавим, что «Мегафон» остается одним из крупнейших российских операторов сотовой связи. Вместе с МТС и «Билайном» он образует так называемую «большую тройку». На конец прошлого года число абонентов компании превышало 77 миллионов человек.